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В сенате США обвинили Байдена в подрыве американского авторитета

Лидер республиканцев в сенате Макконнел обвинил Байдена в подрыве авторитета США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден подорвал авторитет страны. Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел, передает РИА Новости.

Он отметил, что в течение трех лет внешняя политика Вашингтона определялась нерешительными полумерами и самосдерживанием.

«Байден подорвал наш авторитет и ценность американского слова», — подчеркнул Макконнел, выступая в сенате.

До этого Financial Times написала, что Украина может не получить денег от США из-за роста влияния Трампа. Издание обратило внимание, что сенат на этой неделе может согласовать пакет помощи, однако республиканцы в палате представителей по прежнему выступают против.

Во вторник, 6 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сделал заявление, что Байден во время личной встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне объявит о намерении продолжать помогать Украине.

Ранее Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая.

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