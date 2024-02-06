В Кремле оценили возможный выход России из Арктического совета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, при каких условиях Россия может покинуть Арктический совет.

«Россия пока сохраняет там (в Арктическом совете — прим. ред.) работу. Если участие в организации перестанет соответствовать интересам России, если Россия перестает считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, могут принимать особые решения», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

6 февраля посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов сообщил РИА Новости, что Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны.

В январе обозреватель Daily Mail Дэвид Аверре писал, что Россия выигрывает в глобальном споре из-за Арктики, добившись преимущества в разработке и строительстве ледоколов, в разы опережая США и Великобританию по численности ледокольного флота. Кроме того, РФ обладает развитой полярной инфраструктурой, где размещены 50 арктических баз советской эпохи с аэродромами и прочим.

Ранее обозреватель Bloomberg назвал претензии США в Арктике захватом территории.