Медведев высказался об Остине и Байдене из-за ядерного чемоданчика США

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заболевание главы Пентагона Ллойда Остина и слова президента США Джо Байдена о встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев задался вопросом, у кого был «чемоданчик с кодами от «минитменов» и «томагавков», пока Остин находился в больнице.

«Министром обороны США, похоже, быть весело. Захотел – пропал с радаров, захотел – вернулся. Выздоровел – уже хорошо! И ядерные коды вроде (или нет?) снова в надежных руках. Все под контролем, все по правилам и доктринам», — написал Медведев.

Также он высмеял слова Байдена о том, что тот недавно общался с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном.

До этого член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал провалом администрации США тот факт, что они не знали о болезни министра обороны страны Ллойда Остина.

Ранее Медведев рассказал, как работал дворником в студенческие годы.