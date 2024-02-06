Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал «агрессивным невежеством» слова премьера Британии Риши Сунака о возможном нападении России на Соединенное Королевство. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий предположил, что Сунак «не дружит с историей», и напомнил, что Россия никогда не нападала и не имела планов атаковать Великобританию.

Его слова демонстрируют «агрессивное невежество», считает Белик.

«Сначала в Евросоюзе кричали о том, что уже в ближайшее воскресенье российские войска придут, теперь британский премьер изготовился к обороне. Но как мы знаем из истории, именно Англия в первых рядах нападала на Россию, стремясь забрать у нее территории, и никогда не было наоборот», — сказал он.

Парламентарий заверил, что Риши Сунак может спать спокойно и не щекотать избирателям нервы страшилками об агрессии со стороны России.

«Мы не готовимся ни к вторжению в Европу, ни в Англию», — подчеркнул депутат.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что считает продолжающийся украинский кризис «вызовом поколению» нынешних британцев, а поддержка Киева для Лондона остается абсолютным приоритетом.

Ранее в Британии усомнились в возможностях армии участвовать в тотальной войне.