Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России задумались о выходе из Арктического совета

Посол МИД РФ Корчунов: Россия не исключает выхода из Арктического совета

close
100%
Shutterstock/Andrei Stepanov

Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

По его словам, совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, которая сейчас председательствует в Арктическом совете, пытается возобновить работу организации в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.

Россия же исходит от того, что у нее в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам, сказал Корчунов.

В январе обозреватель Daily Mail Дэвид Аверре писал, что Россия выигрывает в глобальном споре из-за Арктики, добившись преимущества в разработке и строительстве ледоколов, в разы опережая США и Великобританию по численности ледокольного флота. Кроме того, РФ обладает развитой полярной инфраструктурой, где размещены 50 арктических баз советской эпохи с аэродромами и прочим.

Ранее обозреватель Bloomberg назвал претензии США в Арктике захватом территории.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами