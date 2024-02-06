В России задумались о выходе из Арктического совета

Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

По его словам, совет функционирует «на самых малых оборотах». Норвегия, которая сейчас председательствует в Арктическом совете, пытается возобновить работу организации в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц совета.

Россия же исходит от того, что у нее в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам, сказал Корчунов.

В январе обозреватель Daily Mail Дэвид Аверре писал, что Россия выигрывает в глобальном споре из-за Арктики, добившись преимущества в разработке и строительстве ледоколов, в разы опережая США и Великобританию по численности ледокольного флота. Кроме того, РФ обладает развитой полярной инфраструктурой, где размещены 50 арктических баз советской эпохи с аэродромами и прочим.

Ранее обозреватель Bloomberg назвал претензии США в Арктике захватом территории.