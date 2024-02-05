Генсек ООН осудил удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар украинских войск по Лисичанску. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо, которое официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик разослал журналистам.

«Генеральный секретарь осуждает все атаки против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе обстрел Лисичанска», — говорится в сообщении.

В письме также говорится, что все подобные обстрелы неприемлемы, и их следует как можно скорее прекратить.

Армия Украины нанесла удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля в 14:20. В военной комендатуре региона заявляли, что под завалами разрушенного здания могли находиться до 40 человек. Известно о 28 летальных случаях, среди которых — глава МЧС ЛНР и два местных депутата.

Действующий председатель ОБСЕ Ян Борг и генсекретарь ОБСЕ Хельга Шмид на обстрел Лисичанска никак не отреагировали.

Ранее в Красном Кресте отказались комментировать трагедию в Лисичанске.