Аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может потерять Харьков, если не согласится пойти на переговоры с Российской Федерацией. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Duran.

По его мнению, если украинская сторона не согласиться на переговоры с российской, то потерей Харькова все не закончится.

Эксперт считает, что в случае плохого для Киева развития событий город не удасться вернуть. Его утрата для украинской стороны будет тяжелой, ведь регион является крупным промышленным центром.

До этого немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке признал, что на Харьковском направлении для ВСУ складывается критическая ситуация, ВС РФ прорвали «слишком малочисленный» фронт.

Накануне бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что по окончании российско-украинского конфликта Киев потеряет выход к Черному морю, что лишит ее большого количества ресурсов.

Он добавил, что потеря Киевом черноморских портов произойдет в результате утраты контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепром.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.