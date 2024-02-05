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В парламенте Венгрии не состоялось голосование по членству Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не ратифицировал заявку Швеции в НАТО из-за отсутствия кворума

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Парламент Венгрии не смог ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс в связи с отсутствием кворума после того, как правящие партии, которые имеют две трети голосов, бойкотировали внеочередное заседание. Об этом сообщает РИА Новости.

Внеочередное заседание признали несостоявшимся на этапе утверждения повестки дня, так как для утверждения тем заседания нужен был кворум, а правящие партии, имеющие 133 места из 199, как и обещали, не стали присутствовать на заседании. В зале заседания находился 51 депутат, 148 отсутствовали.

До этого сообщалось, что американские конгрессмены призвали премьера Венгрии Виктора Орбана приложить усилия для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Председатель Комитета сената по международным отношениям Бен Кардин поднял вопрос о возможности введения санкций против Венгрии за ее поведение и назвал Орбана «наименее надежным членом НАТО».

Ранее в США заявили о возможном использовании рычагов давления на Венгрию.

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