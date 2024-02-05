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На обстрелы ВСУ российских регионов в ООН отреагировали отпиской

Гатилов: ООН ответили опиской на обстрелы ВСУ российских регионов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Полученный Россией ответ Управления Верховного комиссара ООН по права человека по ситуации с обстрелами ВСУ российских регионов можно назвать «отпиской». Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Мы получили короткую отписку со стороны Управления Верховного комиссара [ООН по правам человека]», — сказал Гатилов.

По словам дипломата, полученный документ носит «аморфный, общий характер без указания виновных (…) и без четкой характеристики того, что произошло в результате таких обстрелов». Поэтому Москва считает его недостаточным.

По мнению Гатилова, такая реакция не удивляет российские власти, так как верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк и его управление занимают «явно прокиевские, прозападные позиции» и редко реагируют на запросы РФ, а если это и случается — то сугубо формально.

5 февраля ВСУ обстреляли поселок в Курской области.

4 февраля ВСУ нанесли удар по селу Демидовка Белгородской области.

В тот же день ВСУ обстреляли детский сад в Донецке.

Ранее ВСУ обстреляли пекарню в ЛНР, под завалами оказались десятки человек.

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