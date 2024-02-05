Сотрудника болгарского МВД задержали по подозрению в работе на РФ

В Болгарии сотрудника МВД задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По информации телеканала, подозреваемого задержали на рабочем в ходе специальной операции службы собственной безопасности МВД и прокуратуры. Мужчину подозревают в передаче сведений российской стороне.

«Задержанный сотрудник передал секретную информацию бывшему дипломату российского посольства в Софии, объявленному некоторое время назад персоной нон грата», — говорится в публикации.

Отмечается, что дело ведет государственное агентство национальной безопасности (ДАНС).

До этого помощник депутата бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко уволился после того, как в немецких СМИ его обвинили в «шпионаже» в пользу России.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.