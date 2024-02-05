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На Украине заявили о скором лишении Зеленского части полномочий

Бывший замминистра Тука: в мае Зеленский по закону лишится части полномочий

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лишится части полномочий в мае. Об этом в интервью телеканалу «Прямой» заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, это произойдет после официального окончания легитимного срока пребывания Зеленского в должности президента в мае.

«Согласно украинскому законодательству <...> те или иные действия может выполнять исключительно президент Украины. Не исполняющий обязанности президента», — сказал бывший замминистра.

В качестве примера полномочий, которых лишится Зеленский, экс-чиновник привел кадровые назначения в правительстве и силовых ведомствах. К примеру, исполняющий обязанности президента не имеет права назначать или снимать с должности министров и генералов.

На прошлой неделе политолог Андрей Золотарев говорил, что украинские депутаты начали массово покидать партию «Слуга народа», поскольку готовятся к скорому уходу Зеленского с поста президента.

2 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что конфликт Зеленского с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным на фоне слухов об отставке генерала может получить иное развитие. По мнению журналиста, уйти придется самому украинского лидеру, а военный будет поставлен на его место.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Зеленского ждет судьба заключенного.

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