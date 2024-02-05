Киевский политолог заявил, что американцы уходят с Украины

Визит Виктории Нуланд в Киев свидетельствует о сворачивании проектов США на Украине и в Европе. Такое мнение выразил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в видео на YouTube-канале Politeka.

«Прощается администрация Байдена со своими основными кураторскими проектами. Американцы уходят с Украины и с Европы тоже. Если Америка уйдет, а вакуум силы не будет чем-то заполнен, если Америка и дальше будет сворачивать свое присутствие в Европе при Трампе, кто заполнит? Китай и Россия заполнят», — заявил Карасев.

Нуланд прибыла с визитом в Киев в среду, 31 января.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Виктория Нуланд приехала в Киев, чтобы оценить ситуацию с предполагаемым конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВС страны Валерием Залужным.

5 февраля Зеленский выразил надежду на продолжение помощи от США в случае победы Трампа на выборах.

Ранее в США заявили, что ВСУ отдали инициативу российским силам.