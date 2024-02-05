О нападении российский войск на страны Европы речи быть не может. Об этом заявил посол России в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин, слова которого передает РИА Новости.

«Хочу подтвердить, что о «нападении на европейские страны», о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может. Президент РФ Владимир Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО», — сказал Тарабрин.

2 февраля известный военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета заявил, что в случае нападения России на Литву немецкий бундесвер не сможет противостоять российской армии.

В конце января немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Соединенные Штаты попытаются обострить конфликт на Украине всеми доступными способами из-за неудач украинских вооруженных сил на фронте. Предприниматель считает, что США и их союзники начнут проводить провокации против России, чтобы заставить ее пойти на неприемлемые для нее условия мира.

Ранее в Европе задумались о будущем НАТО без лидерства США.