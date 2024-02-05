Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что за три года нахождения у власти президента Майи Санду все важные посты в стране были захвачены «румынскими интервентами». Об этом Шор написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, за три года «беспредела режима Санду» Молдавию полностью захватили «румынские интервенты». Ими уже заняты все более или менее важные посты в стране. Шор обвинил Санду и правящую партию «Действие и солидарность» в коллаборационизме, коррупции и многочисленных визитах в Европу за казенный счет.

Он также опубликовал инфографику с гражданами Румынии и бывшими румынскими чиновниками, находящимися на высоких постах в Молдавии. В их число вошли, в частности, глава государства Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, председатель Конституционного суда Домника Маноле, президент Национального банка Анка Драгу, бывший премьер-министр Наталья Гаврилица.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова из-за ситуации с избирательными участками на территории Молдавии назвала президента Майю Санду марионеткой.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».