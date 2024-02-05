Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кишиневе заявили, что все важные посты в Молдавии захватили «румынские интервенты»

Илан Шор: все важные посты в Молдавии захватили «румынские интервенты»

close
100%
partidulsor.md

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что за три года нахождения у власти президента Майи Санду все важные посты в стране были захвачены «румынскими интервентами». Об этом Шор написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, за три года «беспредела режима Санду» Молдавию полностью захватили «румынские интервенты». Ими уже заняты все более или менее важные посты в стране. Шор обвинил Санду и правящую партию «Действие и солидарность» в коллаборационизме, коррупции и многочисленных визитах в Европу за казенный счет.

Он также опубликовал инфографику с гражданами Румынии и бывшими румынскими чиновниками, находящимися на высоких постах в Молдавии. В их число вошли, в частности, глава государства Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу, председатель Конституционного суда Домника Маноле, президент Национального банка Анка Драгу, бывший премьер-министр Наталья Гаврилица.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова из-за ситуации с избирательными участками на территории Молдавии назвала президента Майю Санду марионеткой.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами