Слова президента Польши о Крыме назвали шоком для Украины

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, слова президента Польши о Крыме являются шоком для Киева. Парламентарий считает, что таким образом Дуда «выбил почву из-под ног» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Белик добавил, что заявление Дуды обладает большим значением для государств Запада.

До этого Дуда усомнился в возможностях Украины вернуть Крым, что вызвало критику со стороны политиков из правящей коалиции страны.

Обосновывая свою позицию, президент Польши заметил, что Крымский полуостров «является особым местом (…) также по историческим причинам», так как «большую часть времени он находился в руках России».

Высказывания Дуды вызвали недовольство со стороны политиков из правящей в Польше проевропейской коалиции.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.