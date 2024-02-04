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США не предоставили Турции F-35, но требуют оплаты за их обслуживание

Aydınlık: США не предоставили Турции F-35, но требуют $30 млн за их обслуживание

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Нина Падалко/РИА Новости

США не предоставили Турции F-35, но требуют оплаты за обслуживание уже шесть лет подряд удерживаемых на складах истребителей. Об этом пишет турецкое издание Aydınlık.

Речь идет о сумме порядка $30 млн. Техническое обслуживание самолеты проходят каждый месяц. Впервые США потребовали средства за хранение и обслуживание этих самолетов в 2022 году.

Данный вопрос оказался вновь поднят Вашингтоном после того, как в Анкаре решили компенсировать часть стоимости нового заказа военной техники у США на $23 млрд уже уплаченными за истребители F-35 средствами. Турция планирует приобрести у США 40 новых самолетов F-16 Block 70, 79 комплектов модернизации, 48 двигателей F110 и большое количество разнообразных боеприпасов.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не могут поставлять Турции истребители пятого поколения F-35 из-за наличия у Анкары российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.

Ранее МИД Турции заявил, что Анкара не станет ждать от США истребители F-35 и хочет вернуть свои $1,4 млрд.

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