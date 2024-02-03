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Генсек ООН выразил озабоченность из-за ударов США по Ираку и Сирии

Гутерриш опасается эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов США

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке после нанесения американскими военными ударов по Ираку и Сирии. Об этом заявил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Дюжаррика, Гутерриш призвал все стороны конфликта приложить усилия для снижения международной напряженности.

«Генеральный секретарь обеспокоен рисками дальнейшей эскалации. Он призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности», – говорится в заявлении.

Глава ООН также призвал учитывать возможные людские и экономические потери в случае расширения конфликта.

Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии, что стало ответом на атаку беспилотника по американской базе в Иордании. Удары США пришлись по командно-контрольным пунктам, разведывательным центрам и складам с дронами.

Ранее Россия осудила удары США по Сирии и Ираку .

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