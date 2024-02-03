Россия пригрозила Британии после участия в ударах по Ираку и Сирии

Российская Федерация осуждает удары Соединенных Штатов по Сирии и Ираку, а также добивается срочного рассмотрения этой ситуации в ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает пресс-служба российского ведомства.

Захарова отметила, что авиаудары США с задействованием стратегических бомбардировок являются «полным пренебрежением Вашингтоном номами международного права». Также она заявила, что в ударах принимали участие ВВС Британии. Представитель МИД РФ сказала, что ни у кого не должно создавать иллюзию «международной коалиции», а Британии еще предстоит ответить за поддержку действий американцев.

Также Захарова заявила, что удары США по Ираку демонстрируют американский миропорядок.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее заявление США о согласовании с Ираком ракетных ударов назвали ложью.