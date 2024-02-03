В МИД РФ объяснили, на что рассчитаны удары США по Сирии и Ираку

В Министерстве иностранных дел России заявили, что авиационные удары США по Ираку и Сирии рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте внешнедипломатического ведомства.

«Очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта», — указано в тексте.

По ее словам, атакуя в последнее время почти без пауз объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Вашингтон целенаправленно пытается ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее Захарова высказалась о «буднях» американской дипломатии.