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Посредники предложили установить перемирие в Газе

Al Arabiya: посредники предложили установить перемирие в Газе на шесть недель

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Ronen Zvulun/Reuters

Посредники в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и палестинскими группировками предлагают установить перемирие в секторе Газа на шесть недель. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция по возвращению заложников и полное уничтожение ХАМАС.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия боевики вернули 110 пленных заложников.

1 февраля советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что Катар не уведомлял Израиль о возможной сделке по прекращению огня в секторе Газа, и у властей нет информации на этот счет.

До этого представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари телеканалу Al Jazeera заявил, что Израиль дал согласие на предложение посредников по прекращению огня на территории сектора Газа, которое выдвигал ХАМАС.

Ранее Нетаньяху предупредил, что не будет освобождать заложников в Газе любой ценой.

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