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В Ираке назвали ложью заявление США о согласовании с ним ракетных ударов

Правительство Ирака назвало ложью заявление США о координации ударов с Багдадом

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Mikami/AP

Заявление США о согласовании ударов с Ираком является ложью, американские авиаудары — это неприкрытая агрессия. Об этом говорится в заявлении иракского правительства, передает РИА Новости.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США уведомляли Ирак о проведении атак по целям в стране в ответ на нападение на базу Вооруженных сил США в Иордании.

Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади заявил, что Вашингтон фальсифицировал факты, заявив о предварительной координации для совершения своих атак. Он назвал эти утверждения ложными, направленными на введение в заблуждение международного сообщества.

США нанесли удар по проиранским ополченцам в Сирии и Ираке. Под бомбардировками оказались склады беспилотников и ракет, центры командования и разведки. Атака стала ответом на ликвидацию трех американских солдат в Иордании. Белый дом пообещал, что на этом не остановится.

Иракская армия осудила авиаудары США. Представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхья Расул Абдулла заявил, что это «нарушение суверенитета Ирака», которое может привести страну и весь Ближний Восток к непредвиденным последствиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.

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