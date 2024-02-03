МИД Ирана осудил атаки США по Ираку и Сирии

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил атаки США по Ираку и Сирии. Его слова опубликованы в Telegram-канале дипведомства.

По словам иранского дипломата, действия США служат лишь достижению целей Израиля и все больше вовлекают американское правительство в конфликт на Ближнем Востоке,.

«Продолжение подобных инцидентов представляет собой угрозу миру и безопасности на региональном и международном уровне», — заявил Канаани.

Он отметил, что Иран «подчеркивает ответственность международного сообщества и Совета Безопасности ООН в отношении предотвращения незаконных и односторонних ударов США по региону и разрастания масштабов кризиса».

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

3 февраля иракские шиитские группировки в составе фронта «Исламского сопротивления в Ираке» заявили об атаке на американскую военную базу «Харир» в Иракском Курдистане (на севере Ирака).

Ранее в Польше оправдали удары США по Ираку и Сирии.