В МИД РФ спрогнозировали канонизацию Бандеры на Украине

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила князя Александра Невского (1221–1263) из списка поминаемых святых, а вскоре может дойти до канонизации организатора националистического движения Степана Бандеры. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», — подчеркнула дипломат.

3 февраля на сайте раскольнической Православной церкви Украины появилась информация об исключении Александра Невского из списка поминаемых святых. В связи с этим из церковного календаря данной религиозной организации был удален день памяти благоверного князя, который приходился на 23 ноября.

Позже решение синода ПЦУ прокомментировал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он назвал исключение Александра Невского из списка поминаемых святых политическим заказом, направленным на дальнейшее усиление религиозной ненависти между русским и украинским народами.

Ранее в Верховной раде предложили создать механизм для предотвращения влияния РФ на религию на Украине.