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Песков оценил поездку заместителя госсекретаря США Нуланд на Украину

Песков: поездки Нуланд на Украину, как правило, добром не заканчиваются

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Визиты заместителя американского государственного секретаря по политическим делам Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Корреспондент попросил представителя президента РФ прокомментировать одно из последних высказываний американской чиновницы. Речь идет о выступлении Нуланд в украинской столице, в ходе которого она пообещала российскому лидера Владимиру Путину «милые сюрпризы на поле боя».

«Во-первых, я, конечно, предпочел бы не комментировать госпожу Нуланд. Думаю, это было бы лучше делать моим коллегам из министерства иностранных дел. Во-вторых, как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается», — сказал Песков.

В качестве примера он привел поездку заместителя госсекретаря США на Украину в 2014 году. Представитель главы государства подчеркнул, что тогда она «раздавала пирожки» участникам так называемого евромайдана.

31 января Нуланд прибыла в украинскую столицу с рабочим визитом. По словам американского посла в стране Бриджит Бринк, этот визит должен продемонстрировать «общую преданность» Вашингтона победе Киева над Москвой.

Ранее Нуланд заявила, что новое дальнобойное оружие для Украины уже едет на фронт.

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