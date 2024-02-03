Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше оправдали удары США по Ираку и Сирии

МИД Польши: удары США в Ираке и Сирии стали результатом игры прокси Ирана

close
100%
Czarek Sokolowski/AP

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский заявил, что ответные удары США по связанным с Ираном объектам в Ираке и Сирии стали результатом «игры с огнем» иранских прокси. Об этом сообщает Reuters.

«Иранские марионетки играли с огнем месяцы и годы, и теперь он их сжигает», — сказал дипломат, приехав в Брюссель на встречу со своими коллегами из Евросоюза.

До этого телеканал CNN сообщал о предположении высокопоставленных чиновников США, что власти Ирана «нервничают» из-за некоторых действий проиранских вооруженных группировок в Сирии, Ираке и Йемене, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер также заявлял, что Иран «непосредственно вовлечен» в нападения на корабли в Красном море, которые обстреливают хуситы.

5 января Купер сообщал, что силы под руководством Вашингтона в Красном море менее чем за месяц сбили 19 беспилотников и ракет, запущенных хуситами, однако нет признаков того, что они собираются прекратить обстрелы коммерческих кораблей.

Ранее в США заявили, что не видят признаков прекращения атак хуситов в Красном море.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами