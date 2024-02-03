В Польше оправдали удары США по Ираку и Сирии

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский заявил, что ответные удары США по связанным с Ираном объектам в Ираке и Сирии стали результатом «игры с огнем» иранских прокси. Об этом сообщает Reuters.

«Иранские марионетки играли с огнем месяцы и годы, и теперь он их сжигает», — сказал дипломат, приехав в Брюссель на встречу со своими коллегами из Евросоюза.

До этого телеканал CNN сообщал о предположении высокопоставленных чиновников США, что власти Ирана «нервничают» из-за некоторых действий проиранских вооруженных группировок в Сирии, Ираке и Йемене, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер также заявлял, что Иран «непосредственно вовлечен» в нападения на корабли в Красном море, которые обстреливают хуситы.

5 января Купер сообщал, что силы под руководством Вашингтона в Красном море менее чем за месяц сбили 19 беспилотников и ракет, запущенных хуситами, однако нет признаков того, что они собираются прекратить обстрелы коммерческих кораблей.

Ранее в США заявили, что не видят признаков прекращения атак хуситов в Красном море.