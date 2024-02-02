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Стало известно о грядущем заседании ставки по увольнению Залужного

В ближайшее время состоится заседание ставки Зеленского по увольнению Залужного

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Reuters

В ближайшее время состоится заседание ставки президента Украины Владимира Зеленского по увольнению главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил в своих социальных сетях главный редактор портала «Цензор» Юрий Бутусов.

По его словам, во время ставки будет также обсуждаться кандидатура нового главкома. Среди кандидатов на замену — начальник главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Бутусов отмечает, что текст указа об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января и в настоящее время глава государства «убеждает всех поддержать это решение».

Также, по его словам, в офисе президента активно обсуждается продвижение на высшие должности для двух десятков командиров ВСУ и Нацгвардии.

До этого газета The Washington Post написала о том, что Залужный в ходе беседы с Зеленским, который сообщил о намерении уволить генерала, дал понять, что улучшение ситуации для ВСУ на поле боя маловероятно. Перед этим американский журналист Херш объяснил, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить Залужного.

Ранее в офисе Зеленского признали тактические ошибки ВСУ в ходе летнего контрнаступления.

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