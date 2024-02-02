Путин рассказал, сколько создано рабочих мест в оборонных предприятиях

Президент России Владимир Путин заявил, что более 520 тысяч новых рабочих мест было создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года. Его слова приводит ТАСС.

«Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест», — заявил глава государства.

2 февраля стало известно, что сотрудники тульского научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» им. А. Н. Ганичева стали обладателями ордена «За доблестный труд». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

31 января сообщалось, что глава министерства обороны России Сергей Шойгу в Екатеринбурге проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ) на «Уральском заводе транспортного машиностроения». Он подверг критике главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.

Ранее в России учредили орден «За доблестный труд».