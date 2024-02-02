ЦИК обнаружил «мертвые души» в подписях у Надеждина и Малинковича

Сотрудники рабочей группы Центризбиркома России в ходе проверки подписных листов двух кандидатов в президенты России, Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») и Сергея Малинковича («Коммунисты России»), нашли ошибки в подписях избирателей, которые вызывают подозрения в их достоверности. Об этом заявил зампредседателя ЦИК страны Николай Булаев, передает ТАСС.

«Такая большая работа, как сбор 100 тыс. подписей, никогда не идет без ошибок», — отметил он, характеризуя подписи, сданные Малинковичем.

При этом в случае с Надеждиным, Булаев добавил, что «есть ошибки, которые вызывают удивление».

«Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — рассказал он.

При этом зампред ЦИК выразил уверенность, что «в какой-то степени кандидат (Надеждин. — «Газета.Ru») к этому впрямую причастен».

Булаев предложил пригласить Малинковича и Надеждина 5 февраля на заседание рабочей группы по проверке документов и подписей. Он заключил, что специалисты ЦИК предоставят кандидатам результаты проверки и протоколы о замечаниях, выявленных во время ее проведения.

Малинкович сдал в ЦИК подписи 28 января, а Надеждин — 31 января. ЦИК должен принять решение о допуске кандидатов на выборы не позднее 10 февраля.

Кандидатам от непарламентских партий нужно было представить от 100 тыс. до 105 тыс. подписей избирателей. Надеждин отмечал, что собрал больше 100 тыс. подписей и планировал в результате «из 150 тыс. [подписей] отобрать самые хорошие» для предоставления в ЦИК.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Во время голосования избиратели в 29 регионах страны смогут проголосовать дистанционно вместо личного присутствия на избирательных участках.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.