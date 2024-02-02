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Помощь ЕС сочли недостаточной для достижения Украиной «своих целей»

El Pais: помощи ЕС в €50 млрд недостаточно для достижения Украиной своих целей

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Транша Европейского союза в размере €50 млрд Украине не хватит, чтобы достичь «своих целей» в конфликте с Россией. Об этом пишет испанская газета El País.

Политические аналитики издания обратили внимание, что новый пакет ЕС поступил «в критический момент» для Украины. Но они увидели проблему в том, что без США у Украины «нет шансов» противостоять российской армии. В статье подчеркнули, что украинские власти прежде всего обеспокоены реакцией Вашингтона.

«Одних этих денег будет недостаточно для достижения Украиной своих целей», — уточнила газета.

1 февраля ЕС одобрил помощь Киеву на €50 млрд, но поставил определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, и верховенство закона.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что пакет помощи Украине, предоставляемый Евросоюзом (ЕС), не сможет стать заменой поддержки Киева со стороны США.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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