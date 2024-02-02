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В СФ обсудят обращение к парламентам мира в связи с поставками Западом оружия ВСУ

Совфед обратится к парламентам мира в связи с поставками Западом оружия ВСУ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Комитет Совета федерации по международным делам обсудит обращение палаты к парламентам стран мира в связи с поставками западных государств оружия и военной техники Украине. Об этом говорится в повестке комитета, передает РИА Новости.

Соответствующий вопрос будет обсужден сенаторами на заседании 5 февраля. Других подробностей не приводится.

Россия неоднократно призывала коллективный Запад к прекращению поставок оружия Украине.

Накануне, 1 февраля, Государственная дума на пленарном заседании приняла обращение к конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский военный самолет Ил-76.

В документе указано, что компетентные органы власти установили, что российский самолет потерпел крушение в результате совершенного Украиной теракта. При этом на борту воздушного судна на тот момент находились украинские военнопленные, которых везли на заранее согласованный обмен.

Ранее стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76.

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