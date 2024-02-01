В Госдуме поддержали создание детского батальона «Ахмат»

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале назвал создание детской версии чеченского батальона «Ахмат» важной и полезной инициативой.

По его словам, такой отряд необходимо создать не только для того, чтобы обучать ведению военных действий, но и для пропаганды дружбы народов и воспитание молодежи. Также он сказал, что российским отцам необходимо поучиться у чеченских методам воспитания.

«Нам, русским отцам, в некоторых моментах можно брать пример с воспитания юношей на Кавказе (как и им в ряде вопросов брать пример с наших отцов, это всегда взаимный процесс)», — заявил он.

При этом он не стал уточнять. о каких вопросах идет речь.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева из-за его «провокационных» слов про мусульман. Парламентарий в интервью разделил мигрантов на виды и заявил, что, когда российские военные вернутся из зоны СВО, начнутся их столкновения с «теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами» в РФ. После критики Кадырова Матвеев извинился, отметив. что имел в виду совсем другое.

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.