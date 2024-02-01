Евросоюз опасается столкновения с Россией в случае ее победы над Украиной

Лидеры стран ЕС опасаются столкновения с Россией в случае ее победы в конфликте с Украиной, из-за чего европейцы усиливают давление на Венгрию, которая блокирует финансирование Киева. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации источника, руководство государств Евросоюза угрожает лишить Венгрию права голоса по ряду вопросов и заблокировать Будапешту финансирование, если он опять не одобрит выделение помощи Украине в размере €50 млрд. Как пишет издание, это подчеркивает опасения ЕС по поводу возможной конфронтации с Россией.

1 февраля сообщалось, что Европейская комиссия собирается 3 февраля обсудить новые санкции против России.

31 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга призвала политиков западных стран не приписывать российской стороне «нездоровые фантазии» о возможном столкновении с Североатлантическим альянсом.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине можно разрешить только дипломатическим путем.

Ранее политолог объяснил, почему ЕС продолжает поддерживать Киев себе в ущерб.