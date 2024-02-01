Размер текста
А
А
А

Евросоюз опасается столкновения с Россией в случае ее победы над Украиной

WSJ: ЕС опасается столкновения с РФ в случае ее победы в конфликте с Украиной

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Лидеры стран ЕС опасаются столкновения с Россией в случае ее победы в конфликте с Украиной, из-за чего европейцы усиливают давление на Венгрию, которая блокирует финансирование Киева. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации источника, руководство государств Евросоюза угрожает лишить Венгрию права голоса по ряду вопросов и заблокировать Будапешту финансирование, если он опять не одобрит выделение помощи Украине в размере €50 млрд. Как пишет издание, это подчеркивает опасения ЕС по поводу возможной конфронтации с Россией.

1 февраля сообщалось, что Европейская комиссия собирается 3 февраля обсудить новые санкции против России.

31 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга призвала политиков западных стран не приписывать российской стороне «нездоровые фантазии» о возможном столкновении с Североатлантическим альянсом.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине можно разрешить только дипломатическим путем.

Ранее политолог объяснил, почему ЕС продолжает поддерживать Киев себе в ущерб.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами