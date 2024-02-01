Чиновники съехались к памятнику экс-президента России Ельцину в Екатеринбурге

Чиновники съехались к памятнику первого президента Российской Федерации Борису Ельцину в Екатеринбурге для возложения цветов. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

Борис Елицин родился 1 февраля 1931, в четверг ему исполнилось бы 93 года.

Почтить память известного политика приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, политический представитель президента РФ Владимир Якушев, уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты Александр Левин.

На этой неделе стало известно, что в 1994 году на встрече в Ново-Огарево с президентом США Биллом Клинтоном Ельцин заявил, что в случае расширения НАТО Россия должна первой присоединиться к альянсу. На это указывает рассекреченные документы из архива Нацбезопасности в США.

Также в этих файлах говорится, что США в то время поддерживали Ельцина, но в НАТО сомневались в его способностях и решимости воплотить экономические реформы.

Ранее россиянин сделал сауну из вертолета, на который обратил внимание Борис Ельцин.