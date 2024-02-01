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Дипломат Заболоцкая заявила, что РФ после решения суда ООН по Украине ждет извинений

Дипломат Заболоцкая: Россия после решения суда ООН по Украине ждет извинений

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев, сообщает РИА Новости.

Заболоцкая отметила, что Международный суд отклонил практически все претензии Украины о якобы нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Дипломат подчеркнула, этим решением Международный суд ООН установил, что заявления Киева и его западных кураторов, а также проплаченных неправительственных организаций о проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев являются лживыми.

Заболоцкая заявила, что Россия ждет извинений от всех тех, кто годами тиражировал клевету, а также гарантий неповторения подобных лживых обвинений.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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