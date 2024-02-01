Дипломат Заболоцкая заявила, что РФ после решения суда ООН по Украине ждет извинений

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Россия после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев, сообщает РИА Новости.

Заболоцкая отметила, что Международный суд отклонил практически все претензии Украины о якобы нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Дипломат подчеркнула, этим решением Международный суд ООН установил, что заявления Киева и его западных кураторов, а также проплаченных неправительственных организаций о проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев являются лживыми.

Заболоцкая заявила, что Россия ждет извинений от всех тех, кто годами тиражировал клевету, а также гарантий неповторения подобных лживых обвинений.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».