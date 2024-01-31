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В МИД России заявили, что суд ООН отказался признать РФ «государством-агрессором»

МИД РФ: международный суд ООН отказался признать Россию государством-агрессором

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Международный суд ООН не стал идти на поводу у Киева и отказался признавать Россию «государством-агрессором». Об этом заявили в МИД РФ.

В министерстве указали, что суд также отверг инсинуации Киева о том, что Донецкая и Луганские народные республики якобы являются «террористическими организациями».

«Из заявленных Киевом на протяжении семилетнего разбирательства более чем 20 требований суд отклонил практически все и оставил Украину без какой-либо компенсации», — сказано в заявлении МИД.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ, вердиктом суда Украина «рассчитывала подкрепить свои требования о передаче ему украденных на Западе российских активов и введении против России международных рестрикций».

31 января международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе.

Суд постановил, что Россия нарушила лишь одно положение конвенции — пункт 1 статьи 9. В ней идет речь о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на Украине.

Ранее в МИД России обвинили Украину в воровстве активов.

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