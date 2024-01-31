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Путин присвоил генеральское звание депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову

Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора депутату Госдумы от Чеченской Республики Адаму Делимханову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Делимханов имеет авторитет и пользуется уважением в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе и не нуждается в представлении.

Кадыров напомнил, что этот депутат является ветераном команды, основанной первым президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым.

«Кроме того, с начала проведения специальной военной операции на территории Донбасса и Украины Адам Делимханов в первых рядах защитников России сражался с украинскими нацистами. Он принимал участие в освобождении от бандитов города Мариуполя и других важных населенных пунктов ДНР, координировал действия чеченских подразделений в ходе выполнения оперативно-боевых задач», — написал Кадыров.

Он также поблагодарил главу государства за столь высокое внимание к представителю команды Ахмата-Хаджи Кадырова и присвоение ему звания высшего офицера.

В апреле 2022 года Путин присвоил звание Героя России Делимханову.

Ранее Делимханов прокомментировал видео, на котором сын Кадырова избивает мужчину в СИЗО.

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