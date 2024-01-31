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Конгрессмены призовут Байдена надавить на Катар в вопросе заложников ХАМАС

Axios: конгрессмены призовут Байдена надавить на Катар в вопросе заложников ХАМАС

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J. Scott Applewhite/AP

Ряд членов американского конгресса намерены потребовать от президента страны Джо Байдена оказать давление на Катар — союзника США — для освобождения заложников движения ХАМАС. Об этом сообщает Axios.

Как говорится в письме конгрессмена-демократа Джоша Готтхаймера, под которым подписи поставили представители Демократической и Республиканской партии, Байдену следует дать понять Катару, что он понесет ответственность за каждого заложника, которого не отпустили домой.

Также сенаторы предупредили, что если в ближайшие дни они не увидят освобождение заложников, включая американцев, то они планируют привлечь Катар к ответственности.

В публикации отмечается, что письмо должны переслать Байдену в среду, 31 января.

До этого разведывательная служба Египта передала радикальному палестинскому движению ХАМАС предварительное предложение по освобождению израильских заложников.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне заявил, что находящееся в разработке предложение по освобождению заложников, которые удерживаются палестинским радикальным движением ХАМАС, дает подлинную надежду на обмен в будущем.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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