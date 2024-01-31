Российские дипломаты взяли на мониторинг ситуацию с выходом Мали из ЭКОВАС

РФ внимательно наблюдает за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, чьи слова передает пресс-служба ведомства.

«Мы внимательно следим за развитием событий вокруг членства этих стран в ЭКОВАС», — доложила дипломат.

В публикации отмечается, что российские дипучреждения надеются на оперативное урегулирование проблем, возникших между членами интеграционного объединения.

Буркина-Фасо и Мали грозились покинуть экономический блок еще в августе 2023 года, в случае, если будет осуществлено военное вмешательство против Нигера. После того, как власти Буркина-Фасо предприняли такие угрозы, Франция прекратила финансирование африканской республики.

Ранее военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции.