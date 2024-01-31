В НАТО заявили о сближении с Арменией

Специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил о сближении Армении и НАТО в последние годы. Его слова приводит Armenpress.

По словам Коломины, «Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО». Интервью представителя альянса стало комментарием к недавней встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, секретарем Совета безопасности страны Арменом Григоряном, замглавы МИД Армении Вааном Костаняном и министром обороны Суреном Папикяном.

«Мы также очень воодушевлены решениями, которые Армения приняла во внешней и оборонной политике, сдвигом, который они решили осуществить. Я знаю, что это трудное решение, и, вероятно, оно займет много времени», — подчеркнул он.

Представитель НАТО также выступил за нормализацию отношений между Ереваном и Баку на основе устава ООН и предложил Армении участвовать в переговорах при посредничестве США и ЕС, не упомянув формат с участием РФ и Турции.

До этого в России предупредили Армению о последствиях при углублении диалога с НАТО.

Армения является союзницей России по ОДКБ и входит в ШОС и ЕАЭС.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее Пашинян обсудил с представителем НАТО сотрудничество Армении и альянса.