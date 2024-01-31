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Тайвань обвинил Китай в военном давлении из-за полетов у срединной линии разделения

Тайвань возмущен полетами самолетов КНР у срединной линии разделения в проливе

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Правительство Тайваня выразило недовольство после того, как Китай «в одностороннем порядке» изменил траекторию полета вблизи чувствительной срединной линии в Тайваньской проливе, заявив, что это была преднамеренная попытка изменить статус-кво военными средствами. Об этом пишет Reuters.

«Срединная линия в течение многих лет служила неофициальным барьером между Тайванем и Китаем, но Пекин заявляет, что не признает ее существования, и китайские военные самолеты теперь регулярно пролетают над ней, поскольку КНР стремится оказать давление на Тайбэй, чтобы тот признал его претензии на суверенитет», — пишет Reutres.

Администрация гражданской авиации Тайваня и Совет по делам материковой части Китая назвали эти шаги «односторонними» и выразили решительный протест действиям китайской стороны, отмечается в материале.

«Если материковая сторона будет упорно придерживаться своего курса, это повлечет за собой серьезные последствия, влияющие на отношения между двумя сторонами пролива», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

До этого представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа сказал, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова, поскольку она будет означать войну.

Ранее Китай на постоянной основе разместил боевые корабли вокруг Тайваня.

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