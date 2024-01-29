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Китай на постоянной основе разместил боевые корабли вокруг Тайваня

Yomiuri: Китай на постоянной основе разместил четыре боевых корабля у Тайваня

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Jason Lee/Reuters

КНР на постоянной основе разместила четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня. Об этом пишет японская газета Yomiuri, ссылаясь на источники.

По ее данным, таким образом Китай рассчитывает оказать давление на Тайвань в мирное время, а также не допустить приближения к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Издание также сообщает, что еще один корабль КНР постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония считает своими территориальными водами зону у этих островов.

Ранее официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

До этого представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа сказал, что Пекин готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова, поскольку она будет означать войну.

Ранее была названо слабое место Китая в борьбе за Тайвань.

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