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Стали известны детали проекта нового перемирия между Израилем и ХАМАС

The National: проект перемирия в Газе предполагает трехмесячную паузу в боях

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Athit Perawongmetha/Reuters

Проект перемирия в зоне ближневосточного конфликта предполагает прекращение боев на территории сектора Газа на три месяца и обмен пяти тысяч палестинских заключенных на израильских заложников, взятых в плен движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The National, сославшись на собственные источники.

В материале подчеркивается, что руководство ХАМАС не хочет заключать соглашение о перемирии, которое позже позволило бы израильской стороне возобновить боевые действия. По информации журналистов, палестинское движение пытается добиться вывода военных еврейского государства из сектора Газа и полного прекращения огня.

«Соглашение <...> предполагает перемирие на три месяца, обмен заложников на пять тысяч палестинских заключенных из израильских тюрем», — сказал источник издания.

Ожидается, что в случае введения режима прекращения огня ХАМАС в первую очередь отпустит 40 женщин и пожилых людей из числа заложников. Кроме того, движение освободит пленных, которые нуждаются в медицинской помощи.

Вторая группы заложников, в свою очередь, будет состоять из пяти женщин-военных. Также в процессе обмена Израиль хочет вернуть в страну останки нескольких других пленных.

Третья партия должна включать в себя гражданских лиц из числа мужчин, а также военнослужащих. При этом ХАМАС требует от израильских властей освободить от четырех до пяти тысяч палестинских заключенных, в том числе высокопоставленных лиц.

30 января глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение получило предложение о перемирии в рамках конфликта с Израилем. Он подчеркнул, что руководство формирования намерено проанализировать инициативу и дать ответ исходя из собственных приоритетов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска из сектора Газа.

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