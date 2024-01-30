В МИД обвинили Германию в разработке химического оружия и токсинов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия до сих пор не передала России анализы Алексея Навального, который проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам эти анализы просто не показывают, говорят: «Если мы вам покажем эти анализы, вы будете знать, какими знаниями в сфере химического оружия располагает Бундесвер». Это фактически признание, что они занимаются деятельностью, которая запрещена Конвенцией по химическому и токсинному оружию», — заявил Лавров.

При этом, как отмечает Лавров, Берлин передал все данные Организации по запрещению химического оружия, запретив раскрывать эти данные перед Москвой. Лавров указал на то, что Германия проявляет истинное отношение к международным расследованиям и правде, которую на Западе предпочитают скрывать всеми силами.

До этого в ОНК подтвердили перевод Навального в колонию «Полярный волк».

Ранее Владимирский областной суд отложил рассмотрение жалоб Навального из-за невозможности связаться с заключенным в формате видеоконференции.