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В Польше заявили о расхищении западной помощи на Украине

Польский генерал Скшипчак: украинские политики воруют помощь Запада Киеву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские политики массово расхищают помощь, которая поступает от Запада, ожидая поражение Киева. Об этом сообщил польский генерал Вальдемар Скшипчак, слова которого передает Fakt.

«Самым слабым звеном на Украине оказались политики и военные, которые обворовывают свою армию. Это уже не первый такой случай. Те, кто ворует, делают это сознательно, ожидая, что Киев проиграет. Как можно воевать без боеприпасов? Украинцы присвоили себе сотни миллионов долларов», — заявил Скшипчак.

Также генерал заявил о недоверии к украинцам из-за коррупции. По его словам, европейцы опустошают свои склады, но на Украине «разворовывают все, что только могут».

30 января газета Politico писала, что власти Украины надеются избежать «судного дня» без помощи со стороны западных союзников.

В этот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что оборонная промышленность стран ЕС оказалась неготовой к конфликту между Украиной и Россией.

До этого глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сказал, что Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансовой помощи от Европейского союза.

Ранее в Крыму заявили, что ЕС находится в тупике из-за поддержки Украины.

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