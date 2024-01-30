ХАМАС получил предложение о временном прекращении огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС получило предложение о перемирии в рамках вооруженного конфликта с Израилем. Об этом сообщил глава политического бюро формирования Исмаил Хания, передает РИА Новости.

«Движение получило предложение с заседания [в Париже]», — отметил он.

Хания подчеркнул, что руководство ХАМАС намерено изучить предложение и дать ответ на основании собственных приоритетов. В частности, речь идет о прекращении агрессии в отношении жителей сектора Газа и полном выводе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории анклава.

Также глава политбюро палестинского движения обратил внимание, что формирование по-прежнему открыто к обсуждению инициатив по урегулированию кризиса. Однако это касается только практических и серьезных планов, направленных на «всеобъемлющее прекращение агрессии».

В конце Хания сообщил, что руководство ХАМАС получило приглашение посетить столицу Египта. В случае организации встречи в Каире ключевой темой обсуждения станет рамочное соглашение, достигнутое по итогам заседания в Париже.

29 января во французской столице состоялась встреча представителей Израиля, США, Катара и Египта. В ходе мероприятия его участники согласовали рамки нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, взятых в плен движением ХАМАС.

Ранее одно из агентств ООН лишилось половины бюджета из-за обвинений в поддержке ХАМАС.