Медведев назвал условие подписания мирного договора с Японией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не против заключить с Японией мирное соглашение, однако для этого японской стороне придется соблюсти одно условие. Об этом политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Медведева, мир с Японией возможен, если будет закрыт территориальный спор о принадлежности Курильских островов. Он также заявил, что стратегическая роль Курил будет расти, и там может появиться новое российское оружие, а также предложил японцам, которым это не нравится, «сделать себе сеппуку» вместо того, чтобы «целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки».

Так замглавы Совбеза прокомментировал сегодняшнее заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который заявил, что японская сторона будет стремиться заключить мирный договор с РФ, несмотря на кризис в отношениях между двумя странами. При этом Кисида подчеркнул, что Япония продолжит продвигать санкционное давление на Россию и поддерживать Украину, пишет RT.

Ранее премьер-министр Японии заявил о стремлении к легализации сил самообороны страны.