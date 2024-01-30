Путин встретится с главой Российской академии наук

Президент РФ Владимир Путин 30 января проведет встречу с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас российский лидер работает в Кремле. У него запланированы несколько обычных рабочих встреч, большинство из которых имеют непубличный характер.

«Будет встреча с президентом РАН [Геннадием Красниковым]», — отметил Песков.

Представитель главы государства уточнил, что данное мероприятие пройдет в «публичной плоскости». При этом, если у Путина появятся другие планы, о них журналистов оповестят отдельно.

29 января президент РФ провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча состоялась в Константиновском дворце, который расположен в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

По итогам мероприятия лидеры двух стран подписали декрет о реализации положений договора о создании Союзного государства на три года. Речь идет о периоде с 2024 по 2026 год.

Ранее Путин удивился количеству документов, которые надо было подписать в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства.