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Путин встретится с главой Российской академии наук

Песков: 30 января Путин встретится с президентом РАН Красниковым

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 30 января проведет встречу с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас российский лидер работает в Кремле. У него запланированы несколько обычных рабочих встреч, большинство из которых имеют непубличный характер.

«Будет встреча с президентом РАН [Геннадием Красниковым]», — отметил Песков.

Представитель главы государства уточнил, что данное мероприятие пройдет в «публичной плоскости». При этом, если у Путина появятся другие планы, о них журналистов оповестят отдельно.

29 января президент РФ провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Встреча состоялась в Константиновском дворце, который расположен в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

По итогам мероприятия лидеры двух стран подписали декрет о реализации положений договора о создании Союзного государства на три года. Речь идет о периоде с 2024 по 2026 год.

Ранее Путин удивился количеству документов, которые надо было подписать в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

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