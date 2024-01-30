Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что не рассматривают вариант неполучения средств от ЕС

Депутат Гетманцев: Украина не рассматривает вариант неполучения средств от ЕС

close
100%
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансовой помощи от Европейского союза. Об этом заявил в интервью Politico глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Парламентарий признал, что в настоящее время Украина крайне нуждается в этих средствах, так как от них зависит своевременность и целостность невоенных расходов.

Об этом же заявил глава национального банка Украины Андрей Пышный. По его словам, если Украина не получит денег от ЕС, то государству придется перенаправлять свои ограниченные средства на более приоритетные потребности.

Европейская комиссия в 2023 году предложила предусмотреть в бюджете ЕС дополнительно €50 млрд на период с 2024 по 2027 год (€17 млрд в виде грантов и €33 млрд кредитов) на оказание финпомощи Украине.

Венгрия в настоящее время является основным противником выделения этих средств, блокирует большинство решений ЕС по Украине, в частности восьмой транш военной помощи на €500 млн, €5 млрд из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году.

Ранее послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами