На Украине заявили, что не рассматривают вариант неполучения средств от ЕС

Украина даже не рассматривает вариант, при котором не получит очередной пакет финансовой помощи от Европейского союза. Об этом заявил в интервью Politico глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Парламентарий признал, что в настоящее время Украина крайне нуждается в этих средствах, так как от них зависит своевременность и целостность невоенных расходов.

Об этом же заявил глава национального банка Украины Андрей Пышный. По его словам, если Украина не получит денег от ЕС, то государству придется перенаправлять свои ограниченные средства на более приоритетные потребности.

Европейская комиссия в 2023 году предложила предусмотреть в бюджете ЕС дополнительно €50 млрд на период с 2024 по 2027 год (€17 млрд в виде грантов и €33 млрд кредитов) на оказание финпомощи Украине.

Венгрия в настоящее время является основным противником выделения этих средств, блокирует большинство решений ЕС по Украине, в частности восьмой транш военной помощи на €500 млн, €5 млрд из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году.

Ранее послы ЕС одобрили использование доходов от активов РФ.