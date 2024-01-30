В Белом доме Кирби вышел из себя и поругался с журналистом во время брифинга

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби устроил словесную перепалку с журналистом во время брифинга. Об этом сообщил Fox News.

Спор разгорелся во время обсуждения действий Штатов на Ближнем Востоке. Авторы материала отметили, что журналист Al Jazeera Кимберли Халкетт стала «давить» на Кирби и пыталась выяснить, мог ли президент США Джо Байден приказать ударить по хуситам в Йемене без одобрения конгресса.

Кирби в ответ обратил внимание, что у американского лидера по конституции есть на это право. Он уточнил, что администрация будет сообщать законодателям о своих действиях в этом направлении.

Авторы материала отметили, что Кирби был «явно раздражен», когда Халкетт давила на него. В итоге журналистка заявила, что американцы недовольны действиями Байдена.

По данным Fox News, обстановка «еще больше обострилась», когда работница СМИ спросила, учитывает ли президент свой политический рейтинг при рассмотрении вариантов действий в регионе. Кирби не выдержал и перебил Халкетт, сказав, что Байден не смотрит на опросы и не учитывает политический календарь, «когда защищает американские войска». По его словам, любое высказывание против станет оскорбительным.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

После этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия Вашингтона в связи с ударами по американским интересам и войскам на Ближнем Востоке могут занять несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

Ранее были названы ответственные за удар по базе США.