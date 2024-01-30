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Депутата Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России

LRT: депутата Европарламента Жданок обвинили в шпионаже в пользу России

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Global Look Press

Депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает национальное радио LRT.

Отмечается, что поводом для расследования стало утверждение о том, что Жданок в течение многих лет действовала в качестве российского шпиона. Депутат является членом законодательного собрания ЕС от Латвии с 2004 года и с тех пор придерживается пророссийской позиции.

По информации радиостанции, Жданок встречалась с сотрудниками ФСБ в Москве и Брюсселе. Кроме того, депутат выступала против резолюции, осуждающей специальную военную операцию России на Украине.

До этого Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Шатресов за тайную работу на иностранцев. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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